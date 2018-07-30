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Обошёл Екатеринбург и Пермь: как Челябинск стал центром кассационного суда

Политика

Губернатор Борис Дубровский говорит: за это право боролись три города Урала

Челябинск, 30 июля 2018, 21:31 — REGNUM  Челябинск стал центром седьмого кассационного суда в результате конкурентной борьбы с другими городами Урала. За это право также боролись Пермь и Екатеринбург, заявил на аппаратном совещании губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, в Челябинске будет работать суд общей юрисдикции. Подобные суды, в соответствии с федеральным законодательством, появятся и в некоторых других городах России. Всего таких судов по стране будет девять. Их центрами станут также Москва, Саратов, Краснодар, Кемерово, Самара, Пятигорск, Новосибирск и Владивосток.

Дубровский отметил, что решение разместить апелляционный суд на Южном Урале, подчёркивает высокий правовой статус региона. Также он напомнил, что именно в Челябинске находится 18-й апелляционный арбитражный суд.

Напомним, до 15 октября в судах должны быть назначены председатели. А не позже 1 октября 2019 года суды должны начать работу.

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