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Замглавы аппарата президента Украины прокомментировал свое увольнение

Политика

Чиновник опроверг связь между отставкой и проблемами в церковной сфере

Киев, 30 июля 2018, 21:10 — REGNUM  Отставка Ростислава Павленко с должности заместителя руководителя аппарата президента Украины не связана с получением Украинской православной церковью (УПЦ) томоса об автокефалии, заявил чиновник 30 июля в комментарии изданию «Украинские новости».

Павленко назвал бредом и спекуляциями слухи о том, что его отставка вызвана отсрочкой в получении УПЦ томоса об автокефалии.

Чиновник подтвердил, что был освобожден от занимаемой должности по инициативе президента Украины Петра Порошенко. Президент назначил его директором института стратегических исследований вместо Владимира Горбулина.

В тоже время Павленко остался советником президента Украины по гуманитарным вопросам:

«Те вопросы, которые я курировал в качестве заместителя, остаются в моем подчинении как советника».

Напомним, несмотря на заявления Порошенко о возможном предоставлении УПЦ автокефалии ко дню 1030-летия Крещения Руси, томос так и не был получен. Решение этого вопроса отложили на конец 2018 — начало 2019 года.

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