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Новый глава управления транспорта Челябинска вступил в должность

Политика

В качестве и.о. он был с начала июня

Челябинск, 30 июля 2018, 20:55 — REGNUM  Новый глава управления транспорта Челябинска Максим Кичеев официально вступил в должность. Об этом на аппаратном совещании в администрации города заявил мэр Евгений Тефтелев.

По словам градоначальника, Кичеев освоился в новой должности. До этого почти два месяца он был в качестве врио руководителя ведомства. А с 30 июля избавился от этой приставки.

Напомним, прежний руководитель Роман Болотов уволился в начале июня. Кичеев ранее работал главным специалистом управления. Он — коренной челябинец. Ему 46 лет.

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