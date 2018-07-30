В Узбекистане объявлен в розыск бывший глава следственного управления СГБ

Ташкент, , 20:54 — REGNUM Генеральная прокуратура Узбекистана объявила в розыск бывшего начальника следственного управления Службы государственной безопасности (ранее Служба национальной безопасности) Олега Бусыгина, сообщает 30 июля издание Kun. uz со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

По данным ведомства, бывший руководитель СГБ подозревается в получении взятки в размере $300 тыс. По версии следствия, деньги бывшему сотруднику спецслужб передал акционер коммерческого банка «Туркистон».

Уголовное дело против Бусыгина было возбуждено 9 июня 2018 года по решению Яшнабадского районного суда по уголовным делам Ташкента.

Олег Бусыгин родился в 1970 году в Москве. Должность начальника следственного управления СНБ занимал с 2012 по 2017 году. Ушел с занимаемой должности в декабре 2017 года «по состоянию здоровья».

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