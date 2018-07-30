Белоруссия отказалась выдать экс-премьера Киргизии на родину

Минск, , 20:47 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии намерена вновь потребовать от белорусских властей отдать в руки киргизского правосудия бывшего премьер-министра Данияра Усенова, получившего гражданство Белоруссии и сменившего имя на Даниила Урицкого. Об этом сегодня, 30 июля, сообщила пресс-служба надзорного органа.

В ведомстве отметили, что в марте 2018 года генпрокуратура Киргизии в очередной раз направила белорусским коллегам запрос на экстрадицию Усенова, но вновь получила отказ. При этом генеральная прокуратура Белоруссии сослалась на статью 21 «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года».

ИА REGNUM напоминает, что Данияр Усенов возглавлял правительство Киргизии во времена правления президента Курманбека Бакиева, свергнутого в результате «Апрельской революции» 7 апреля 2010 года.

В июне 2013 года Первомайский районный суд Бишкека признал Данияра Усенова виновным по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Нарушение земельного законодательства Киргизии», заочно приговорив его к 15 годам лишения свободы.

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В июле 2014 года, а также в мае и в июле 2016 года Военный суд Бишкекского гарнизона признал Усенова виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Соучастие в убийстве», «Покушение на убийство» и «Превышение должностных полномочий» и «Злоупотребление должностным положением», заочно приговорив его к пожизненному лишению свободы и конфискации имущества.

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Отметим, что власти Киргизии уже много лет безуспешно пытаются добиться экстрадиции бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева, который после событий 2010 года бежал в Минск вместе со своей гражданской женой и младшими детьми, а впоследствии также получил белорусское гражданство.

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