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Немецкие пилоты Ryanair угрожают начать забастовку

Политика

С начала июля забастовки уже объявляли пилоты Ryanair в Ирландии, Португалии, Испании и Бельгии

Немецкие пилоты Ryanair угрожают начать забастовку
Andrew Thomas
Авиакомпания Ryanair

Берлин, 30 июля 2018, 20:46 — REGNUM  Немецкие пилоты ирландского лоукостера Ryanair готовы начать забастовку, 30 июля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению немецкого профсоюза авиакомпании, 96% пилотов проголосовали за забастовку. В случае, если Ryanair не предоставит предложение по улучшению условий труда и заработной плате, профсоюз угрожает начать забастовку 6 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала июля забастовки уже объявляли пилоты Ryanair в Ирландии, Португалии, Испании и Бельгии. Ryanair является второй по числу перевозимых пассажиров авиакомпанией Европы.

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