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Испанский министр: Нелегальная миграция — «непреодолимое явление»

Политика

«Миграционная политика должна быть общей»

Испанский министр: Нелегальная миграция — «непреодолимое явление»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Миграция

Мадрид, 30 июля 2018, 20:39 — REGNUM  Испанский министр труда Магдалена Валерио считает нелегальную миграцию в страну «непреодолимым явлением», разделять последствия которого должны все страны ЕС, 30 июля передает агентство Reuters.

«Миграционная политика должна быть общей (для всех стран ЕС — прим. ИА REGNUM ), все европейские страны должны в этом участвовать», — заявила Валерио журналистам в ходе посещения временного центра приема беженцев в Андалусии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 июля правительство Испании распорядилось выделить дополнительно €30 млн ($35,1 млн) в связи с миграционным кризисом в стране. С начала 2018 года Испания обогнала Италию по числу принимаемых беженцев из северной Африки.

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