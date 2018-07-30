Испанский министр: Нелегальная миграция — «непреодолимое явление»

Мадрид, , 20:39 — REGNUM Испанский министр труда Магдалена Валерио считает нелегальную миграцию в страну «непреодолимым явлением», разделять последствия которого должны все страны ЕС, 30 июля передает агентство Reuters.

«Миграционная политика должна быть общей (для всех стран ЕС — прим. ИА REGNUM ), все европейские страны должны в этом участвовать», — заявила Валерио журналистам в ходе посещения временного центра приема беженцев в Андалусии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 июля правительство Испании распорядилось выделить дополнительно €30 млн ($35,1 млн) в связи с миграционным кризисом в стране. С начала 2018 года Испания обогнала Италию по числу принимаемых беженцев из северной Африки.

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