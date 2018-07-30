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Правительство Испании потратит €30 млн из-за наплыва мигрантов

Политика

С начала 2018 года Испания обогнала Италию по числу мигрантов, прибывающих из Северной Африки

Правительство Испании потратит €30 млн из-за наплыва мигрантов
Беженцы

Мадрид, 30 июля 2018, 20:22 — REGNUM  Правительство Испании выделит €30 млн ($35,1 млн) на план действий в чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа нелегальных мигрантов, 30 июля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению правительства, выделяемые средства пойдут на организацию дополнительных лагерей беженцев, продукты питания и одежду, а также найм персонала для работы с прибывающими беженцами.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года Испания обогнала Италию по числу мигрантов, прибывающих из северной Африки — с января 2018 года в Испанию через пролив Гибралтар и другие районы Средиземного моря добрались 24 тыс. беженцев.

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