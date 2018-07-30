Ульяновский губернатор встретился с лидером справороссов

Ульяновск, , 20:13 — REGNUM В Ульяновской области с рабочим визитом сегодня, 30 июля, побывал председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов. Он посетил место своей службы, встретился с сотрудниками автозавода и губернатором Сергеем Морозовым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Губернатор Сергей Морозов отметил, что «личный визит» главы партии, который пришёлся на разгар избирательной кампании, поможет «обеспечить здоровую конкурентную среду на предстоящих выборах», «подтвердит максимальную открытость и легитимность всего избирательного процесса» в регионе.

«Ульяновская область в течение многих лет была и остаётся одним из самых политически стабильных регионов. Эта стабильность основана на сформировавшемся общерегиональном единстве абсолютного большинства здоровых сил», — подчеркнул губернатор, выразив уверенность в том, что опыт проведения избирательных кампаний позволит «и на очередных предстоящих выборах создать условия для честной борьбы и честного голосования».

Сергей Морозов также отметил важность диалога, «поскольку в ближайшие шесть лет региону вместе со всей страной предстоит реализовать планы президента России по коренному преобразованию России, в том числе и с партией «Справедливая Россия».

Лидер справороссов Сергей Миронов сообщил, что не был в Ульяновской области около 10 лет. Он посетил «родную 31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую ордена Кутузова бригаду», так как она «она основана на базе 104-й дивизии», где служил лидер партии. Также он побывал на УАЗе, пообщался с работниками. С губернатором гость обсудил «социально-экономическую ситуацию в регионе, обсудили текущее законодательство, в том числе закон о повышении пенсионного возраста», «поговорили о предстоящих выборах в законодательное собрание».

Напомним, 26 июля с рабочим визитом в регионе побывал заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев. Ранее планировалось, что область посетит руководитель ведомства Элла Памфилова. ЦИК провёл в Ульяновской области выездное заседание Совета председателей избирательных комиссий регионов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Ульяновской области состоятся выборы в Законодательное собрание шестого созыва. Будут избраны 36 депутатов: 18 парламентариев будут избраны по одномандатным округам, 18 — по партийным спискам. Списки кандидатов в депутаты выдвинули девять избирательных объединений и партий. Кроме того, жителям Ульяновской области предстоит избрать 1404 депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе по 15-му одномандатному избирательному округу Ульяновска.

Напомним, на 1 июля 2018 года в регистр избирателей по Ульяновской области включено 1 007 316 избирателей. Это на 0,66% (или на 6650 человек) меньше, чем было по состоянию на 1 января 2018 года.