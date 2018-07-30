Понедельник, 30 Июля 2018 года
21:33:43 МСК

Выборы в Зимбабве: От «полной демократии» до «полного хаоса»

Политика

Основными кандидатами на пост главы государства считаются действующий и.о. президента Эммерсон Мнангагва и лидер оппозиции Нельсон Чамиса

Выборы в Зимбабве: От «полной демократии» до «полного хаоса»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Хараре, 30 июля 2018, 20:14 — REGNUM  По словам иностранных наблюдателей, в некоторых районах Зимбабве президентские выборы прошли вполне «демократично», в то время как на ряде избирательных участков царит «полный хаос», 30 июля передает агентство Reuters.

«В некоторых случаях (голосование) проходило очень гладко, но в других мы видели, что процесс полностью дезорганизован, люди злились и уходили», — сообщил журналистам главный наблюдатель от ЕС Эльмар Брок.

По предварительным данным, в общенародном голосовании в Зимбабве приняли участие около 5,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Зимбмбае прошли общенациональные выборы, в которых впервые за всю постколониальную историю африканской страны не участвовал свергнутый военными Роберт Мугабе.

Основными кандидатами на пост главы государства считаются действующий и.о. президента Эммерсон Мнангагва и лидер оппозиции Нельсон Чамиса. При этом Чамису поддерживает Мугабе, до сих пор сохраняющий поддержку многих граждан.

Читайте также: Впервые за несколько десятилетий у Зимбабве будет новый президент

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственный переворот в Зимбабве
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить