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Пресс-служба Лукашенко опровергает информацию об инсульте у президента

Политика

Ранее ряд источников сообщил о болезни президента Белоруссии

Пресс-служба Лукашенко опровергает информацию об инсульте у президента
Иллюстрация: President.gov.by
Александр Лукашенко

Минск, 30 июля 2018, 19:54 — REGNUM  Сообщения об инсульте у президента Белоруссии Александра Лукашенко не соответствуют дествительности, заявила 30 июля пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.

Информация о болезни президента Белоруссии появилась в ряде источников в ночь на 30 июля. Сообщалось, что по этой причине была отменена запланированная на 27 июля поездка главы государства в Гомель.

Следует отметить, что визит Александра Лукашенко в Гомель действительно не состоялся. Поводом для распространения слухов послужили и некоторые другие отменённые мероприятия с его участием. Так, 24 июля президент Белоруссии вопреки ожиданиям не появился на открытии чемпионата мира по вертолётному спорту.

Вместе с тем, по сообщениям пресс-службы белорусского лидера, 28 июля Александр Лукашенко встречался в Минске с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином, а также провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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