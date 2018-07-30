Посольство РФ в Эстонии: Прославление эсэсовских недобитков продолжается

Москва, , 19:31 — REGNUM Глубокое сожаление по поводу очередного мероприятия, прославляющего пособников нацистов, выразило посольство России в Эстонии, сообщает 30 июля агентство Sputnik Эстония.

В поселке Синимяэ 28 июля вновь был проведен слет в честь недобитых эстонских эсэсовцев, прислуживавших нацистам в составе 20-й дивизии СС, а также их подельников из Бельгии и Голландии.

«К нашему сожалению, в Эстонии продолжается ущербная практика прославления ветеранов Ваффен-СС», — указано в сообщении российского дипломатического представительства в этой стране.

Посольство РФ особо отметило, что в этом мероприятии участвовали «представители отдельных эстонских парламентских партий, действующий министр, активисты ультранационалистических движений, в том числе радикально настроенные молодчики, демонстрировавшие нацистскую символику».

«Отмечаем, что не может быть оправдания героизации преступников из «Ваффен-СС». Они воевали за продление существования человеконенавистнического гитлеровского режима, который уничтожил миллионы людей в лагерях смерти», — подчеркивает посольство Российской Федерации в Эстонии и напоминает о решениях Нюрнбергского трибунала и Совета Европейского союза, резолюции ООН о памяти жертвах нацизма и противодействии открытому прославлению нацистских преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Эстонии продолжается позорная практика прославления пособников нацистов, вокруг которой местные власти пытаются строить «национальную идентичность», широко привлекая к этим шабашам молодежь и детей.

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