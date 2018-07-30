В Македонии назначена дата референдума о переименовании страны

Скопье, , 19:18 — REGNUM Парламент Македонии установил дату референдума о переименовании бывшей югославской республики. Он состоится 30 сентября текущего года, 30 июля передает агентство Reuters.

В ходе голосования 68 из 120 парламентариев поддержали дату и формулировку вопроса всенародного голосования, предложенные правительством Зорана Заева. Ряд оппозиционных депутатов, считающих переименование «национальным позором», проигнорировали заседание.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе переговоров между Грецией и Македонией, длившихся с конца 2017 года, правительство Македонии согласилось переименовать республику в «Северную Македонию».

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