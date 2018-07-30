Имя мэра свердловского Первоуральска назовут не раньше октября

Первоуральск, Свердловская область, , 19:07 — REGNUM Глава свердловского города Первоуральска будет определён не раньше октября. В сентябре конкурсная комиссия будет работать с кандидатами и с их документами, а затем представит отобранных кандидатов на рассмотрение городской думы.

Напомним, на пост главы города претендуют шесть человек. Кресло освободилось весной. 27 июля был завершён приём документов от желающих возглавить город. Среди претендентов — и нынешний врио главы Игорь Кабец, и вице-мэр Александр Анциферов.

Добавим, за последние десять лет власть в Первоуральске менялась несколько раз. В начале января 2011 года был отрешён от должности избранный в марте 2008 года Максим Фёдоров. В июле 2013 года отрешили избранного в марте 2011 года Юрия Переверзева. А в сентябре 2016 года депутатом областного Заксобрания был избран сити-менеджер Алексей Дронов. Затем до апреля 2018 года город возглавлял Валерий Хорев, из них год он был в качестве врио.

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