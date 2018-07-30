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Уничтожен крупнейший оплот ИГ* в сирийской провинции Дераа

Политика

* ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 30 июля 2018, 19:00 — REGNUM  Сирийская армия взяла под полный контроль поселение Шаджра, ранее являвшееся крупнейшим опорным пунктом формирований ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дераа, сообщает 30 июля РИА Новости со ссылкой на неназванный местный источник.

По информации агентства, этот населенный пункт освобожден в результате атаки с двух направлений. Взятие поселка проведено в рамках операции в долине реки Ярмук.

Сообщается, что сейчас проводится разминирование освобожденной от террористов территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались остановить наступление сирийских правительственных сил, угрожая убить несколько десятков женщин и детей, взятых в заложники.

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Война в Сирии
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