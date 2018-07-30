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Казахстан и Туркмения готовятся к встрече президентов

Политика

Стороны отметили высокую динамику двусторонних отношений

Астана, 30 июля 2018, 18:47 — REGNUM  Министры иностранных дел Казахстана и Туркмении Кайрат Абдрахманов и Рашид Мередов обсудили по телефону подготовку к предстоящей встрече глав государств, сообщает 30 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на официального представителя министра иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова.

Стороны отметили высокую динамику двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Главы внешнеполитических ведомств также обсудили организацию и содержательный аспект предстоящего саммита прикаспийских государств.

Как сообщало ИА REGNUM, пятый каспийский саммит пройдет 12 августа в казахстанском городе на берегу Каспийского моря Актау. Работу по подготовке встречи ведут внешнеполитические ведомства стран-участниц.

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Политическая жизнь Туркмении
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