В Пскове экспертная группа будет думать о «смягчении» пенсионных поправок

Псков, , 18:23 — REGNUM В Псковской области законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, касающийся в том числе повышения пенсионного возраста, будет вынесен на обсуждение. Об этом заявила член Совета Федерации РФ от Псковской области Елена Бибикова, которая до работы сенатором возглавляла региональное отделение Пенсионного фонда.

«Решение сложно понималось: и в Федеральном Собрании, и на партийной площадке все говорили, что закон тяжёлый. Выход на пенсию установлен давным-давно, и это была аксиома», — заявила Бибикова «Псковскому агентству информации».

Бибикова также сообщила, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету Совфеда по социальной политике собрать поправки от всех сенаторов.

По словам Елены Бибиковой, в Псковской области тоже планируется обсуждение законопроекта.

«Экспертная группа при губернаторе будет думать, как смягчить и сделать более приемлемым», — заявила она.

Отметим, что 28 июля в Псковской области областное отделение КПРФ провело митинги против пенсионной реформы в 13 городах региона. Протесты поддерживает Псковский областной совет профессиональных союзов. За месяц на собственных пикетах они собрали 25,5 тыс. подписей против повышения пенсионного возраста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля Псковское областное собрание депутатов большинством голосов поддержало проект федерального закона № 489 161−7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Предложения федерального правительства поддержал 31 депутат из 43 присутствовавших. Против проголосовали 10 человек, два депутата не голосовали.

Читайте также: Пенсионную реформу поддержал 31 депутат Псковского областного собрания

Напомним, среди предлагаемых поправок — повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста предлагается проводить постепенно: переходный период растянется с 2019 по 2034 год.