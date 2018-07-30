Захват заложников террористами не остановил наступления сирийской армии

Дамаск, , 18:07 — REGNUM Сирийская армия продолжает военную операцию в южной провинции Эс-Сувейда, несмотря на захват десятков заложников террористами из группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 30 июля государственное телевидение Сирии.

Стоит отметить, что это подтверждают источники, близкие к незаконным вооруженным формированиям. Они сообщают, что военная операция в долине реки Ярмук продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили в заложники не менее 30 человек, большинство из которых женщины и дети. Условием их освобождения боевики назвали прекращение наступления сирийских правительственных войск и освобождение из заключения своих подельников.

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