В Алма-Ате не согласовали митинг с требованием реформировать МВД

Алма-Ата, Казахстан, , 18:11 — REGNUM Акимат (администрация) Алма-Аты не согласовал заявку гражданских активистов на митинг, посвященный реформе МВД. Соответствующий ответ акимата опубликован 30 июля на странице одного из заявителей в Facebook.

Власти города объяснили свой отказ тем, что 4 августа на запланированном для митинга месте — в сквере за кинотеатром «Сары Арка» — должно пройти спортивное мероприятие, приуроченное ко Дню спорта, которое обычно проходит в третье воскресенье августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Алма-Ате был убит известный казахстанский фигурист Денис Тен. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Заявки на проведение митингов поданы во всех крупных городах Казахстана.

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