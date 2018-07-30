В Пекине прошла китайско-британская встреча на уровне глав МИД

Пекин, , 18:05 — REGNUM Министры иностранных дел КНР и Великобритании — Ван И и Джереми Хант — провели в Пекине переговоры в формате «девятого раунда китайско-британского стратегического диалога», сообщает 30 июля Синьхуа.

С китайской стороны было высказано удовлетворение стабильным развитием двусторонних отношений, а также стремлением Великобритании более активно участвовать в проекте «Одного пояса и одного пути». Пекин видит основными сферами сотрудничества с Лондоном атомную и «зеленую» энергетику, цифровую экономику и искусственный интеллект, а также, что очень важно, финансы.

Ван И подчеркнул, что стороны, являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, должны совместно выступать за многосторонний характер международных отношений и свободу торговли в рамках правил ВТО.

Сложные региональные и глобальные вопросы, с китайской точки зрения, должны решаться в рамках международной системы глобального управления и совместных представлений о сообществе единой судьбы человечества.

Британская сторона, в свою очередь, высоко оценила успехи КНР в реализации международной повестки «устойчивого развития» и высказалась за развитие стратегического диалога между двумя странами, который позволит продолжить «золотую эпоху» их отношений.

Джереми Хант особо подчеркнул, что у Великобритании и Китая общие вызовы, на которые они могут и должны отыскивать совместные ответы.