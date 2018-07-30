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Путин поручил отметить 20-летие подвига псковских десантников в Чечне

Политика

Президент РФ подписал указ о проведении мероприятий в 2020 году в честь подвига 90 бойцов-десантников из Пскова

Москва, 30 июля 2018, 17:55 — REGNUM  В честь подвига псковских десантников, погибших в Чечне в 2000 году, будут проведены масштабные памятные мероприятия. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается 30 июля на официальном портале правовой информации.

20-летие со дня дня подвига десантников шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии будет отмечаться в 2020 году. Для подготовки и проведения мероприятий к этой дате Путин дал поручение правительству РФ создать оргкомитет.

Напомним, десантники из Пскова под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой у высоты 776 с бандой боевиков под руководством главарей Шамиля Басаева и Хаттаба. С 29 февраля по 1 марта 2000 года бойцы шестой роты отражали атаку бандитов, многократно превосходящую их по численности. По разным данным, были уничтожены от 400 до 700 боевиков.

В бою погибли 84 человека. В живых осталось только шестеро. За проявленное мужество и героизм 22 десантника были удостоены звания Героя России. 21 человек получил это звание посмертно. Еще 68 солдат и офицеров (из них 63 посмертно) были награждены орденом Мужества.

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В марте 2017 года в селе Улус-Керт в Чечне был открыт монумент, воздвигнутый в память о солдатах и офицерах 6-й десантной роты.

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