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Москва — полигон: как прекратить непрерывный ремонт и начать жить

Политика

В тени пропаганды

Москва — полигон: как прекратить непрерывный ремонт и начать жить
Петр Данилов © ИА Красная Весна
Москва-Сити и снос здания

Москва, 31 июля 2018, 05:17 — REGNUM  Почему градостроительные ремонты в Москве приняли масштаб нескончаемого повсеместного процесса и не лучше ли приложить усилия к тому, чтобы отремонтировать столицу России раз и навсегда? Как мог бы выглядеть такой «окончательный ремонт» и причем здесь нынешний мэр Москвы Сергей Собянин, рассказывает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Фактические проблемы Москвы, которых немало, и их неуклонное устранение, вот в чём должна состоять основная задача московского мэра. Мало того, достигать своих, а значит, и общегородских задач мэр и его команда должны эффективно. Но, судя по количеству переделок, от которых страдает Москва, с эффективностью выполнения собственных планов дела в мэрской команде обстоят не самым лучшим образом. А ведь сейчас, в преддверии сентябрьских выборов, избиратель будет придирчиво присматриваться к результатам деятельности Сергея Собянина на посту мэра Москвы.

Стоило бы подумать, хотя это и очень тяжело для политика, не только о своем избирателе, но и городах и весях остальной России — не слишком ли дорого обходится для страны существование Москвы как зоны бесконечной многомиллиардной утилизации денег на бесконечные ремонты и переделки.

Читайте статью Москва переделочная: что не так со столицей России и другие материалы Платона Беседина, посвященные события политической и общественной жизни России.

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