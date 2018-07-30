Анкара стремится в БРИКС, но готова ли она расстаться с НАТО?

Москва, , 18:19 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не хочет просто присоединяться к новому мировому порядку, но стремится участвовать в его формировании, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя инициативу турецкого президента о включении его страны в состав БРИКС.

«Это одно из многих проявлений общей тенденции — смены мирового порядка, — сказал Делягин. — Эрдоган не хочет присоединяться к новому порядку. Он хочет активно участвовать в формировании нового порядка. Это серьёзное предложение, к которому надо и относиться серьёзно».

Однако, по словам Делягина, есть принципиальная проблема, которая звучит так — может ли БРИКС принять в свой состав «представителя крупнейшей террористической цивилизации современности» — НАТО?

«Можем ли мы это сделать? — задался вопросом Делягин. — Но это случай, когда не надо заниматься формализмом. Турция в НАТО играет подчинённую роль. Критерий очень простой. Будет встреча «Большой двадцатки», и если Турция там будет действовать солидарно с БРИКС, можно начать процедуру вступления».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению члена Совфеда РФ Алексея Пушкова, намерение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана присоединиться к БРИКС говорит о признании потенциала организации и росте её авторитета.

Сенатор убежден — БРИКС тревожит Запад, но западные СМИ продолжают называть объединение пяти государств чисто символическим.

«А тут ещё Эрдоган хочет ввести Турцию в её состав — чувствует растущий вес и авторитет БРИКС. Важный сигнал и признание её потенциала», — заявил Пушков.

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