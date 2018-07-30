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Российские и финские пограничники вместе прошли по рубежной просеке

Политика

Обход прошел в дружеской обстановке

Российские и финские пограничники вместе прошли по рубежной просеке
Иллюстрация: Погрануправление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Совместный обход российско-финской границы

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 30 июля 2018, 17:41 — REGNUM  Российские и финские пограничники в течение нескольких дней проводили совместный осмотр государственной границы РФ и Финляндии на Выборгском направлении. Традиционный совместный обход, помимо своих прямых целей, является инструментом укрепления взаимного доверия между стражами границы двух стран.

«В ходе совместных действий пограничники осуществляли осмотр пограничной просеки, состояние пограничных знаков», — сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как отмечается, совместный обход границы проходил в дружеской обстановке, в атмосфере добрососедства и взаимного доверия.

Помимо прочего, финские пограничники высказали благодарность российской стороне за недопущение проникновения нарушителей на территорию Европейского союза во время проведения чемпионата мира по футболу.

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«Состояние пограничной просеки и пограничных знаков обеими сторонами признано удовлетворительными, — отметили в Погрануправлении ФСБ России. — Проблемные вопросы рассмотрены положительно».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совместного осмотра границы в 2017 году были обнаружены деревья, которые растут по одну сторону границы, а их кроны свисают на сопредельной территории. Этот факт является недостатком и устраняется на месте совместными усилиями пограничных нарядов.

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Приграничное сотрудничество на Северо-Западе РФ
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