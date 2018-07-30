Идёт объективный процесс распада западной цивилизации – Карен Шахназаров

Москва, , 17:52 — REGNUM В современном мире не может доминировать только одна какая-то цивилизация, считает кинорежиссер Карен Шахназаров. Об этом он заявил 30 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова президента Турции, заявившего о готовности его страны войти в состав БРИКС.

«Заканчивается 500-летняя эра доминирования западной цивилизации, — сказал Шахназаров. — Это не значит, что западная цивилизация исчезнет, но доминировать не будет. Сейчас в западном мире кавардак. Это объективная реальность. Сегодняшняя ситуация такова, что не может одна какая-то цивилизация доминировать».

При этом Шахназаров предостерёг от убеждённости в том, будто крах западной цивилизации автоматически улучшит положение дел в РФ.

«Для нас эта ситуация хорошая, но надо понимать, что всё само собой не сложится, — отметил Шахназаров. — Может сложиться, если мы для этого предпримем какие-то правильные шаги, в том числе для укрепления собственной экономики. А может и не сложиться, так как распад такой мощной структуры, как западная цивилизация, сулит очень многие серьёзные катаклизмы».

Напомним, как сообщила 29 июля газета Hürriyet Daily News, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к руководителям стран странам БРИКС с просьбой включить Турцию в число членов этой группы государств.

«Я сказал, если вы возьмёте нас в эту платформу, она станет носить имя БРИКСТ», — сказал Эрдоган и заверил, что его предложение было воспринято тепло, причем особенно позитивно отреагировал Китай.