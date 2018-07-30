«Тревожный синдром Трампа»: американские психологи бьют тревогу

Вашингтон, , 17:16 — REGNUM Американские психологи-терапевты обеспокоены ростом количества случаев «тревожного расстройства Трампа» у пациентов, сообщает CBC News.

Официально такого заболевания, как «тревожное расстройство Трампа», нет, но психологи и терапевты знают его симптомы — люди, например, жалуются, что президент США «собирается взорвать нас всех».

По словам психолога Элизабет Ламот, возглавляющей собственный центр консультаций и терапии в Вашингтоне (округ Колумбия), к ней все чаще приходят пациенты, которые просто боятся политики президента США Дональда Трампа. Боятся до того, что им кажется, что мир скоро исчезнет из-за его действий.

«Есть страх перед концом света. Это очень дезориентирует и постоянно тревожит людей», — сказала Ламот.

Кроме того, страдают и люди, которые поддерживают президента-республиканца. Они чувствуют себя изолированными как в семье, так и в обществе.

Например, по словам психолога из Вашингтона Стивена Стосни, у одного его клиента дело кончилось потерей работы и семьи. К нему пришел чиновник из администрации Трампа, который объяснил, что на работе он постоянно испытывал беспокойство, а дома родные постоянно возмущались, что он работает «на Трампа».

«Его дочь начала его ненавидеть», — сказал Стосни. «Это было очень тяжело и для его супруги, которая не могла видеть, как дочь воюет с мужем».

Пациент в конце концов уволился с работы, но было уже поздно: пара начала бракоразводный процесс.

Клинический психолог Дженнифер Паннинг в своей книге «Тревожное расстройство Трампа», изданной в 2017 году, попыталась описать симптомы «тревожного расстройства Трампа». Книга вышла под редакцией психиатров Гарвардской медицинской школы и Йельской школы медицины.

Во-первых, говорится в ее работе, у людей появляется ощущение, что они не контролируют ситуацию из-за непредсказуемого политического климата и начинают чувствовать себя беспомощными. Также они тратят огромное количество времени на социальные сети, чтобы узнать больше о происходящем в мире.

Беспокоит в основном воинственная риторика Трампа в отношении ряда стран — Северной Кореи, Ирана и России. Хотя расстройство начали замечать психологи в течение нескольких месяцев после победы Трампа на выборах осенью 2016 года.

Тогда психологи заявили о многочисленных случаях необычно высоких уровней стресса, связанного с политикой. В 2017 Американская психологическая организация провела опрос, согласно которому почти половина респондентов причинами своего беспокойства отметила изменение в стране политического климата.

И это, возможно, неудивительно, учитывая бесконечные негативные заголовки и нездоровый политический климат, связанный с расколом в стране, отмечает телеканал.