Новый этап конкурса «Лидеры Тамбовщины» прошёл на военном полигоне

Тамбов, , 17:10 — REGNUM Очередной этап молодежного управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины», который проходит в регионе по инициативе губернатора Александра Никитина, состоялся 29 июля на военном полигоне, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Участники стреляли, метали гранаты, выполняли силовые упражнения.

Организаторы подготовили задания в честь Дня ВМФ. Рано утром молодые лидеры отправились на военный полигон под Котовском, где им выдали обмундирование и провели инструктаж. Такие «боевые» условия позволили участникам проявить иные качества, чем в привычной обстановке, а наставникам оценить поведение конкурсантов в экстремальной ситуации. Организаторы отмечают, что главное тут — не как участники справились с заданием, хотя это тоже учитывается, а как отреагировали на происходящее вокруг.

Перед испытаниями конкурсантов приветствовал первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

«Этот этап конкурса даст возможность вам выйти из зоны комфорта и открыть в себе новые качества», — сказал он, выразив уверенность в том, что у них всё получится и пожелав удачи.

Всех участников разделили на три большие группы и распределили по учебным точкам. Всего на полигоне одновременно работало девять площадок: стрельба, надевание противогаза или респиратора, посадка личного состава на БТР, бег на один километр, челночный бег, силовые упражнения, гранатометание, неполная сборка-разборка автомата Калашникова, снаряжение магазина.

Все результаты организаторы по-прежнему держат в секрете, чтобы участники не теряли веру в себя и свои силы. Однако об успехах в физподготовке каждый конкурсант лично был проинформирован военными, которые следили за выполнением заданий.

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Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры Тамбовщины» проводится по инициативе главы региона Александра Никитина. Губернатор ранее подчёркивал, что регион нуждается «в профессиональных кадрах, как в воздухе». Главная задача проекта — найти талантливых и активных людей, у которых есть полезные идеи, инициативы и которые стремятся к профессиональному росту.

«Скорость в сегодняшнем мире глобальных изменений такова, что руку нужно не просто держать на пульсе, а быть источником новых знаний с той энергией, которая присуща вам, молодым!» — отмечал Александр Никитин.

Отметим, что полуфинал состоится в конце августа. По его итогам определят 30 финалистов конкурса.