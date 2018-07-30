В Узбекистане сменился глава АО «Уздонмахсулот»

Ташкент, , 17:08 — REGNUM В Узбекистане назначен новый глава АО «Уздонмахсулот», которая занимается обеспечением республики хлебом и макаронными изделиями, сообщает 30 июля издание «Подробно.uz» со ссылкой на министерство юстиции республики.

На должность руководителя акционерного общества назначен Фаррух Пулатов. Прежний глава компании Сурат Х. арестован по подозрению в коррупции. В настоящее время следствие определяет общую сумму взяток, инкриминируемых Сурату Х.

Отметим, в состав компании «Уздонмахсулот» входит 44 предприятия и 25 филиалов, которые занимаются производством, хранением и переработкой пшеницы, производимой в Узбекистане.

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