Вице-премьер Ди Майо: мы начали строить новую суверенную Италию

Рим, , 16:57 — REGNUM С принятием «Декрета о достоинстве» правительство начало строить новую суверенную Италию, где в центре внимания находятся граждане страны и их права, заявил в понедельник, 30 июля, вице-премьер Италии, министр экономического развития Луиджи Ди Майо, передает Il Fatto Quotidiano.

Утвержденный парламентом страны декрет предполагает прежде всего меры борьбы с работодателями, предлагающими временную занятость вместо постоянной. В правительстве полагают, что распространение этой практики (по временным контрактам работает около миллиона человек) заставляет граждан чувствовать неуверенность в завтрашнем дне.

Тот же декрет предполагает новые меры борьбы с уклонением от уплаты налогов, запрет вывода полученных от государства средств за пределы страны, а также запрет рекламы азартных игр.

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«Этот закон написан не в интересах каких-либо предпринимателей, банкиров или чьих-то друзей, а в интересах граждан. На его принятие не влиял ни Евросоюз, ни иностранные государства. Когда этот закон вступит в силу, мы сможем сказать, что народ вновь обладает суверенитетом, как это предполагает конституция. Суверенитет — это прекрасное слово. Мы заложили первый камень новой Италии, где в центре внимания находятся граждане страны и их права», — сказал Ди Майо.