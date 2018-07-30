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Властям Крыма и Севастополя указали на низкое кассовое исполнение ФЦП

Политика

Минэкономразвития РФ призывает местные власти исправить ситуацию

Властям Крыма и Севастополя указали на низкое кассовое исполнение ФЦП
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь

Севастополь, 30 июля 2018, 16:55 — REGNUM  Кассовое исполнение ФЦП Крыма составляет 26% от годового объёма, а Севастополя — 5% от предусмотренных на 2018 год средств. В целом это почти 50 миллиардов рублей. Об этом 30 июля на совещании в Севастополе по поводу исполнения ФЦП сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«С одной стороны, поступают предложения по расширению действующей программы, а с другой — те объекты, которые есть, не всегда финансируются, и исполнители зачастую сталкиваются с проблемами по их реализации. Ситуацию нужно исправлять», — отметил Орешкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития РФ подготовило предложение по продлению ФЦП развития Крыма и Севастополя на два года с увеличением её финансирования на 37 млрд рублей. При этом премьер-министр Дмитрий Медведев призвал местные власти более тщательно следить за выполнением графиков реализации программы.

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ФЦП «Развитие Республики Крым и Севастополя»
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