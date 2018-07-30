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Парламент Македонии голосует за референдум о переименовании

Политика

Для одобрения вопроса в парламенте нужно простое большинство

Скопье, 30 июля 2018, 16:53 — REGNUM  На рассмотрение парламента Македонии вынесен вопрос о референдуме, связанном с новым именем балканской страны, 30 июля передает агентство Associated Press.

Вопрос, предложенный для референдума премьер-министром Зораном Заевым, звучит так: «Вы выступаете за членство в Европейском союзе и НАТО и готовы принять соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?»

Ожидается, что парламент, 67 из 120 мест в котором занимает коалиция Заева, примет предложения премьер-министра. Для одобрения вопроса в парламенте нужно простое большинство.

Как сообщало ИА REGNUM, название «Македония» четверть века являлось препятствием для вступления бывшей югославской республики в НАТО и ЕС — все попытки страны блокировала Греция, считающая название страны-соседа угрозой своему суверенитету.

В ходе переговоров, которые велись между правительствами Греции и Македонии с конца 2017 года, стороны договорились, что новым названием республики станет «Северная Македония».

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Переименование Македонии
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