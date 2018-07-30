По 120 объектам ФЦП Крыма зафиксировано отставание

Севастополь, , 16:44 — REGNUM Крым отстаёт от графика федеральной целевой программы социально-экономического развития региона на 16%, со 120 объектами есть проблемы. Об этом на совещании в Севастополе заявил 30 июля министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Из 501 объекта и мероприятий ФЦП на текущий момент по 120 есть отставание по срокам, планам-графикам и взятым обязательствам», — отметил министр.

По его словам, хуже всего ситуация с объектами, за которые отвечает Минобрнауки — 15 объектов, то есть 33% от общего количества объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства России Дмитрий Медведев призвал руководителей Крыма и Севастополя не допускать отставания по срокам выполнения федеральной целевой программы и проводить более тщательную работу с подрядчиками.

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