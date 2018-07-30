Понедельник, 30 Июля 2018 года
18:10:58 МСК

По 120 объектам ФЦП Крыма зафиксировано отставание

Политика

Министр экономразвития РФ сообщил о проблемах с каждым пятым объектом в РК

По 120 объектам ФЦП Крыма зафиксировано отставание
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Севастополь, 30 июля 2018, 16:44 — REGNUM  Крым отстаёт от графика федеральной целевой программы социально-экономического развития региона на 16%, со 120 объектами есть проблемы. Об этом на совещании в Севастополе заявил 30 июля министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Из 501 объекта и мероприятий ФЦП на текущий момент по 120 есть отставание по срокам, планам-графикам и взятым обязательствам», — отметил министр.

По его словам, хуже всего ситуация с объектами, за которые отвечает Минобрнауки — 15 объектов, то есть 33% от общего количества объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства России Дмитрий Медведев призвал руководителей Крыма и Севастополя не допускать отставания по срокам выполнения федеральной целевой программы и проводить более тщательную работу с подрядчиками.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев призвал власти Крыма и Севастополя не отставать по срокам ФЦП

Читайте развитие сюжета: Властям Крыма и Севастополя указали на низкое кассовое исполнение ФЦП

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ФЦП «Развитие Республики Крым и Севастополя»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить