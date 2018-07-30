Депутат Госдумы вспомнил закон о тунеядцах, рассуждая о пенсионном возрасте

Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM Депутат Государственной думы от Санкт-Петербурга Владимир Катенев («Единая Россия»), президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, вспомнил об уголовной ответственности за тунеядство в Уголовном кодексе СССР, обсуждая достоинства и недостатки повышения пенсионного возраста.

Напомним, Госдума 19 июля в первом чтении поддержала изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Ко второму чтению, которое состоится осенью, законопроект проходит широкое общественное обсуждение.

Владимир Катенев заметил, что действующий возраст выхода на пенсию, когда женщины уходят на заслуженный отдых в 55 лет, а мужчины — в 60 лет, был установлен в 1928 году для тех граждан, кто работал на вредных производствах, а в 1956 году это право распространилось на всех жителей Советского Союза.

Катенев отметил, что тогда в стране было лишь 8,9% пенсионеров, сегодня же их уже 31,7% от общего числа населения РФ. Работающих же сегодня примерно 53 млн человек, еще 3,6 млн человек — официально безработные, а 20 млн человек — «так называемые самозанятые».

«Надо отметить, что социальную пенсию сегодня получают все. Работающие, неработающие… Раньше в советское время такая форма жизни наказывалась законом, был специальный закон. Не хочу вспоминать, как он назывался, думаю, вы помните», — высказался Катенев.

Действительно, 4 мая 1961 года президиум Верховного совета СССР принял указ об усилении борьбы с тунеядством — лица, не работающие более 4 месяцев в году, подлежали уголовной ответственности по статье 209 УК РСФСР, так как каждый советский человек обязан был заниматься «общественно полезным трудом на благо государства».

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