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Медведев призвал власти Крыма и Севастополя не отставать по срокам ФЦП

Политика

Премьер-министр попросил местных чиновников более тщательно работать с подрядчиками

Медведев призвал власти Крыма и Севастополя не отставать по срокам ФЦП
Марина Каширская © ИА REGNUM
Дерево желаний. Крым, Ласточкино гнездо

Севастополь, 30 июля 2018, 16:28 — REGNUM  Глава правительства России Дмитрий Медведев призвал руководителей Крыма и Севастополя не допускать отставания по срокам выполнении федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. Об этом он заявил 30 июля на совещании в Севастополе.

«В настоящее время уже реализовано треть мероприятий ФЦП, но не все объекты строятся с такой скоростью, как планировалось. Где-то затягиваются сроки подготовки конкурсной документации, где-то возникают проблемы с площадками. Это требует более тщательной работы с подрядчиками. Обращаю на это особое внимание — местным властям нужно держать ситуацию на постоянном контроле», — подчеркнул премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития РФ подготовило предложение по продлению ФЦП развития Крыма и Севастополя на два года с увеличением её финансирования на 37 млрд рублей.

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ФЦП «Развитие Республики Крым и Севастополя»
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