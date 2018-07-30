Медведев призвал власти Крыма и Севастополя не отставать по срокам ФЦП

Севастополь, , 16:28 — REGNUM Глава правительства России Дмитрий Медведев призвал руководителей Крыма и Севастополя не допускать отставания по срокам выполнении федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. Об этом он заявил 30 июля на совещании в Севастополе.

«В настоящее время уже реализовано треть мероприятий ФЦП, но не все объекты строятся с такой скоростью, как планировалось. Где-то затягиваются сроки подготовки конкурсной документации, где-то возникают проблемы с площадками. Это требует более тщательной работы с подрядчиками. Обращаю на это особое внимание — местным властям нужно держать ситуацию на постоянном контроле», — подчеркнул премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития РФ подготовило предложение по продлению ФЦП развития Крыма и Севастополя на два года с увеличением её финансирования на 37 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Минэкономразвития РФ предлагает прибавить к ФЦП Крыма два года и 37 млрд

Читайте развитие сюжета: По 120 объектам ФЦП Крыма зафиксировано отставание