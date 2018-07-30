Вазген Манукян: как стандартная для Армении ситуация переросла в убийства?

Ереван, , 16:27 — REGNUM Бывший министр обороны Армении, ныне председатель партии Национально-демократический союз Вазген Манукян считает необоснованными обвинения против бывшего президента Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

Анализируя события 1 марта 2008 года, которые и явились поводом для обвинений указанных лиц в свержении конституционного строя, Вазген Манукян в своём заявлении для СМИ сказал:

«Начиная с 1996 года, президентские выборы в Армении проходили с многочисленными нарушениями. Такими же оказались и в 2008 году. По результатам этих выборов трое из кандидатов в президенты, по официальным данным, получили преобладающее число голосов. Серж Саргсян — 52,8%, Левон Тер-Петросян — 21,5% и Артур Багдасарян — 17,7%. В этом контексте эти выборы отличаются ситуации в 1996 году, когда борьба разворачивалась между двумя кандидатами, кандидатом от оппозиции (41%) и власти (51,3%). Мы собрали огромную доказательную базу и представили в Конституционный суд. Тем не менее мы не заявляли, что кандидат оппозиции победил на выборах… Мы требовали второго тура».

По словам Вазгена Манукяна, такая же ситуация сложилась в 2003 году, когда основными кандидатами были Роберт Кочарян и Степан Демирчян. После обнародования результатов голосования под давлением народа был проведен второй тур.

Бывший министр обороны считает, что в 2008 году у оппозиции доказательная база была слаба, и в Конституционный суд практически ничего серьезного не смогли представить. По его мнению, и тогда следовало бы требовать второго тура, но вместо этого Левон-Тер-Петросян заявил о том, что он набрал 60% голосов избирателей и что должен занять должность президента, и всеми способами попытался осуществить свое неконституционное требование. Народ, как рассказывает Вазген Манукян, начал выражать свое недовольство и собираться на перманентные демонстрации. Власть же попыталась разогнать эти акции.

«В итоге эта стандартная ситуация, которая имела место как у нас в стране, так и в других странах, превратилась в нестандартную и вышла из-под контроля. Были жертвы как со стороны демонстрантов, так и силовых структур…».

Тем не менее Вазген Манукян считает, что расследовать дело нужно до конца, чтобы по крайней мере выявить, кто первым начал стрельбу, понять как «стандартная ситуация, которая постоянно повторяется в Армении, вдруг переросла в убийства».

В 1996 году лидер от оппозиции Вазген Манукян, получивший 41% голосов, начал массовые демонстрации. Он повел народ к зданию парламента, где ранее находилась ЦИК. 25 сентября на второй день демонстраций митингующие массивное ограждение вокруг парламента и проникли в здание. Были избиты председатель парламента Бабкен Араркцян и вице-спикер Ара Саакян. Вооруженные силы были введены в столицу, чтобы восстановить порядок. Впоследствии по телевидению руководители силовых ведомств объявили, что была предотвращена попытка государственного переворота. Вазген Манукян обратился в Конституционный суд с просьбой о проведении новых выборов, но его запрос не был удовлетворен.