Военные из Узбекистана изучили психологическую подготовку российских войск

Оренбург, , 16:22 — REGNUM Военнослужащие Узбекистана изучили способы психологической подготовки войск Центрального военного округа в Оренбургской области, сообщили 30 июля в пресс-службе округа.

Российские военные провели более 30 показных и инструкторско-методических занятий. Военнослужащие из Узбекистана преодолели 500-метровую полосу препятствий, которая была разработана для повышения устойчивости к морально-психологическому прессингу в бою.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Узбекистан планируют до конца 2018 года провести военные учения на полигоне Фориш. Обсуждение учений прошло 11 июля в ходе визита военной делегации Узбекистана в Самарскую и Оренбургскую области.

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