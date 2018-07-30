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Военные из Узбекистана изучили психологическую подготовку российских войск

Политика

Российские военные провели более 30 показных и инструкторско-методических занятий

Оренбург, 30 июля 2018, 16:22 — REGNUM  Военнослужащие Узбекистана изучили способы психологической подготовки войск Центрального военного округа в Оренбургской области, сообщили 30 июля в пресс-службе округа.

Российские военные провели более 30 показных и инструкторско-методических занятий. Военнослужащие из Узбекистана преодолели 500-метровую полосу препятствий, которая была разработана для повышения устойчивости к морально-психологическому прессингу в бою.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Узбекистан планируют до конца 2018 года провести военные учения на полигоне Фориш. Обсуждение учений прошло 11 июля в ходе визита военной делегации Узбекистана в Самарскую и Оренбургскую области.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Узбекистан проведут в республике совместные военные учения

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Военные учения
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