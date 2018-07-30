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Минэкономразвития РФ предлагает прибавить к ФЦП Крыма два года и 37 млрд

Политика

По словам главы ведомства Максима Орешкина, накопилось слишком много поручений по новым объектам

Минэкономразвития РФ предлагает прибавить к ФЦП Крыма два года и 37 млрд
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым. Сувениры

Севастополь, 30 июля 2018, 16:12 — REGNUM  Министерство экономического развития России уже подготовило предложение по продлению действия федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2022 года с увеличением её финансирования. Об этом 30 июля на совещании в Севастополе заявил глава министерства Максим Орешкин.

«Речь идёт по тем объектам, которые сейчас — 85 по Республике Крым и 55 по Севастополю. Это 37 млрд рублей», — сообщил министр.

По его словам, несмотря на то, что программа изначально задумывалась на пять лет, накопился большой объём поручений по новым объектам.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» была принята в 2014 году с первоначальным объёмом финансирования около 680 млрд рублей. На данный момент эта сумма выросла до 825,4 млрд рублей. При этом в конце 2017 года власти республики констатировали неисполнение по мероприятиям ФЦП на уровне 11%.

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ФЦП «Развитие Республики Крым и Севастополя»
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