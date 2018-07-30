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В Евросоюзе итоги выборов в Камбодже названы «не заслуживающими доверия»

Политика

По мнению европейских чиновников, властям Камбоджи следует начать переговоры с оппозицией

В Евросоюзе итоги выборов в Камбодже названы «не заслуживающими доверия»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Брюссель, 30 июля 2018, 16:00 — REGNUM  Результаты парламентских выборов в Камбодже были получены при отсутствии политического процесса и реальной конкуренции, а потому они не заслуживают доверия, сообщила 30 июля дипломатическая служба Евросоюза.

Это «означает, что выборы 29 июля не отражают демократическую волю камбоджийского электората», — говорится в заявлении.

В Брюсселе ожидают, что камбоджийские политики прислушаются к призыву и начнут диалог с оппозицией, а также создадут условия, которые позволят состояться свободной политической дискуссии и конкуренции. До тех пор, пока не будет сделан обратный вывод, ЕС приостановил финансирование деятельности Камбоджийского национального избирательного комитета.

Напомним, единственным победителем на выборах в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента) стала правящая Народная партия Камбоджи (CPP). По предварительным данным, явка составила 82,71%, при этом партия сумела получить все 125 депутатских кресел.

Читайте ранее в этом сюжете: Правящая партия Камбоджи побеждает на выборах — СМИ

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