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Аналитики оценили соглашение между Трампом и Юнкером

Политика

Встреча президента США Дональда Трампа и главы Еврокомисии Жан-Клода Юнкера, в ходе которой стороны объявили о стремлении взаимно отменить торговые пошлины на товары, состоялась 25 июля

Аналитики оценили соглашение между Трампом и Юнкером
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 30 июля 2018, 15:58 — REGNUM  Вероятность введения новых пошлин между США и Китаем увеличивается из-за «удачных» переговоров между главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в аналитическом обзоре Bank of America Merrill Lynch.

По мнению аналитиков, торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином может обостриться из-за соглашения Трамп — Юнкер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча президента США Дональда Трампа и главы Еврокомисии Жан-Клода Юнкера, в ходе которой стороны объявили о стремлении взаимно отменить торговые пошлины на товары, состоялась 25 июля.

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Торговые войны США
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