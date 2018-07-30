Медведев: «Наиболее трудный этап развития Крыма уже пройден»

Севастополь, , 15:54 — REGNUM Россия уже вложила в Крым, который ранее десятилетиями недофинансировался, немало сил и средств — наиболее трудный этап развития полуострова пройден. Об этом 30 июля на совещании в Севастополе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Поскольку в прошлом Крымский полуостров десятилетиями недофинансировался, инженерный и коммунальный комплекс полностью выработали свой ресурс, дорожный фонд не обновлялся с советских времён. На это накладывалась непростая внешнеполитическая обстановка, но сейчас наиболее трудный этап пройден», — подчеркнул председатель правительства РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев ранее заявил, что по итогам обсуждения с местными властями хода исполнения ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2020 года в правительстве РФ будут решать, продлевать её или нет.