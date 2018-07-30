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Медведев: «Наиболее трудный этап развития Крыма уже пройден»

Политика

По словам российского премьера, Россия уже вложила в развитие полуострова немало сил и средств

Медведев: «Наиболее трудный этап развития Крыма уже пройден»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь

Севастополь, 30 июля 2018, 15:54 — REGNUM  Россия уже вложила в Крым, который ранее десятилетиями недофинансировался, немало сил и средств — наиболее трудный этап развития полуострова пройден. Об этом 30 июля на совещании в Севастополе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Поскольку в прошлом Крымский полуостров десятилетиями недофинансировался, инженерный и коммунальный комплекс полностью выработали свой ресурс, дорожный фонд не обновлялся с советских времён. На это накладывалась непростая внешнеполитическая обстановка, но сейчас наиболее трудный этап пройден», — подчеркнул председатель правительства РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев ранее заявил, что по итогам обсуждения с местными властями хода исполнения ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2020 года в правительстве РФ будут решать, продлевать её или нет.

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