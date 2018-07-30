Суд отказался изменить подсудность дела Януковича о госизменене

Киев, , 15:54 — REGNUM Дело о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича и дальше будет рассматриваться в Оболонском районном суде Киева. Изменить подсудность дела, на чём ранее уже дважды настаивала сторона защиты экс-главы государства, Верховный суд Украины сегодня, 30 июля, отказался.

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По словам адвоката Януковича Игоря Федоренко, в суде сообщили, что «в случае, если основание для изменения подсудности есть нарушения процессуального законодательства судом», то можно решить этот вопрос в другом порядке. При этом правозащитник добавил, что будет добиваться возвращения дела к стадии допроса свидетелей.

Добавим, что в сегодняшним заседании в Оболонском районном суде Киева адвокаты Януковича участия не принимали. Ещё утром они ходатайствовали об уважительной причине неявки — участии в заседании Верховного суда по смене подсудности дела, сообщает УНИАН. Заседание было перенесено на 31 июля.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу инкриминируют три статьи УК Украины. Его обвиняют в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны, а также пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия.

В январе 2017 года генпрокуратура Украины завершила расследование дела в отношении экс-президента Януковича. В апреле того же года президент Украины Пётр Порошенко подписал поправки в уголовно-процессуальное законодательство, которые позволяют провести заочный судебный процесс над Виктором Януковичем. Рассмотрение дела по существу суд начал в конце июня 2017 года.