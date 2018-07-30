В Индии могут запретить женское обрезание

Нью-Дели, , 16:03 — REGNUM Верховный суд Индии рассмотрел вопрос о довольно распространенной практике обрезания девочек в мусульманских общинах в связи с ходатайством, поданным в понедельник. По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат Таймс», Верховный суд заявил, что женщина создана не только для брака и удовольствия мужчины, а практика женского обрезания — это акт, который фактически приравнивает женщину к животному.

С правовой точки зрения, Верховный суд обосновал требование обратить особое внимание на эту нелегальную практику тем, что она нарушает не только право женщин на личную жизнь и опасна для здоровья, но и лишает женщин сексуальной чувствительности, что также является ущербом для их жизни и здоровья.

Также было особо отмечено, что никакая практика не может считаться законной только на том основании, что она распространена или соответствует каким-либо религиозным нормам.

Федеральное правительство также поддержало инициативу Верховного суда о принятии отдельного законодательного акта, запрещающего обрезание девочек. На данный момент этот вопрос регулируется в основном Уголовным кодексом, и за данное преступление предусмотрено 7 лет заключения.