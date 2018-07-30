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Лавров: один из прилетевших в РФ сенаторов США разумно смотрел на санкции

Политика

Большинство посетивших Россию в период с 30 июня по 5 июля американских сенаторов также имели достаточно конструктивное отношение к ситуации

Лавров: один из прилетевших в РФ сенаторов США разумно смотрел на санкции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

д. Дворики, Владимирская область, 30 июля 2018, 15:50 — REGNUM  Находившийся в России в составе делегации американских законодателей сенатор США имел «достаточно разумные взгляды» на ситуацию с антироссийскими санкциями США по Крыму. Об этом заявил 30 июля глава МИД России Сергей Лавров.

В ходе своего выступления перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» министр иностранных дел РФ отметил, что большинство посетивших Россию в период с 30 июня по 5 июля американских сенаторов также имели достаточно конструктивное отношение к ситуации с санкционными ограничениями.

Напомним, в период с 30 июня по 5 июля делегация Конгресса США посетила Санкт-Петербург, затем в Москве прошли переговоры сенаторов с Сергеем Лавровым, также состоялись встречи в Госдуме РФ и Совете Федерации.

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Российско-американские отношения
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