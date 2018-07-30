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В Киеве могут отключиться две ТЭЦ

Политика

Учреждения здравоохранения останутся без электричества

Киев, 30 июля 2018, 15:42 — REGNUM  До 30 июля все киевские предприятия и учреждения здравоохранения должны найти альтернативные источники питания, так как две ТЭЦ Киева могут остановить работу, сообщает УНИАН со ссылкой на решение Киевской городской администрации.

Согласно сообщению, киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 могут прекратить работу из-за отсутствия газа. Станции вырабатывают как тепло, так и электроэнергию. Причина кризисной ситуации — это конфликт между «Нафтогазом Украины» и Киевской администрацией, которые не могут договориться насчет поставок газа. В результате учреждения здравоохранения могут остаться без электричества.

Напомним, ранее Киевская администрация передала городские тепловые сети от «Киевэнерго» к «Киевтеплоэнерго», а долги — не передала. «Нафтогаз» требует, чтобы долги также были переданы новой компании, однако администрация отказывается. В ответ «Нафтогаз» отказался поставлять газ.

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Социально-экономический кризис на Украине
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