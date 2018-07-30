Медведев: «Обсудим – нужно ли продление ФЦП развития Крыма»

Севастополь, , 15:39 — REGNUM В правительстве России пока не решили, продлевать федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя или нет. Об этом 30 июля заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании в Севастополе.

«Сегодня обсудим, как идёт исполнение федеральной целевой программы, есть ли дополнительные проекты, в какой срок их нужно подготовить и выполнить. И в этом контексте — нужно ли продление программы в целом», — заявил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак на пленарном заседании четвёртого Ялтинского международного экономического форума заявил, что федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя продлят на один-два года.

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