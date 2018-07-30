Эксперт: вопрос о визите ОБСЕ в Крым носит провокационный характер

Симферополь, , 15:33 — REGNUM Нынешняя постановка вопроса о визите ОБСЕ в Крым имеет провокационный характер. Не важно, с территории какого государства международные наблюдатели будут въезжать в Крым и какими «приглашениями» они будут стараться заручиться, главное, чтобы они выполняли российские законы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 30 июля высказал политолог Александр Бедрицкий.

Напомним, ранее стало известно, что делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе готова приехать на территорию российского полуострова, чтобы оценить ситуацию с правами человека в регионе.

«В данном случае настораживают сами формулировки условий визита, согласно заявлению представителей БДИПЧ ОБСЕ, «для отправки экспертов в Крым требуется предварительное приглашение Киева и содействие действующих крымских властей для обеспечения допуска с территории Украины». При этом совершенно не принципиально, с территории какого государства наблюдатели будут въезжать в Россию, и какими именно «приглашениями» третьей стороны на то они будут стараться заручиться, главное — чтобы они выполняли российское законодательство», — полагает эксперт.

То есть, по его словам, наблюдатели в любом случае должны будут получить российскую визу с указанием цели визита и заручиться официальным приглашением со стороны соответствующих российских инстанций.

«Украинская виза не может служить основанием для въезда на территорию России. Также совершенно очевидно, что украинское приглашение ни в коем случае не может служить обоснованием для работы миссии в российском Крыму. Киев же, в свою очередь, не пойдёт на выдачу «приглашения», если БДИПЧ будет вести официальные контакты с Россией, оговаривая «крымскую миссию». Отсюда и формулировка о «содействии действующих крымских властей», — пояснил Александр Бедрицкий.

Специалист уверен, что сама постановка вопроса носит провокационный характер и едва ли может свидетельствовать о серьёзности намерений, хотя российская сторона неоднократно заявляла, что будет приветствовать независимых международных наблюдателей в Крыму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в БДИПЧ ОБСЕ также отмечали, что организация может направить свою делегацию в Крым только в том случае, если будет получено согласие на посещение со стороны властей Украины. Ранее международные специалисты ОБСЕ неоднократно высказывались на тему нарушения прав человека на полуострове, при этом все свои доклады они готовили удалённо, основываясь на неподтвержденной информации, которую предоставляла украинская сторона.

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