Армения примет участие в учениях, которые считаются натовскими

Ереван, , 15:20 — REGNUM Армения примет участие в учениях «Достойный партнер — 2018» (Noble Partner — 2018) в Грузии группой в составе из четырёх человек. Օб этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Армения примет участие в учениях. В Грузию поедет группа в составе четырех офицеров ВС Армении», — сказал Ованнисян.

При этом он призвал не делать из грузинских учений натовских.

«Не превращайте учения в Грузии в натовские. Они другого формата», — написал Арцрун Ованнисян.

В Грузии с 1 по 15 августа состоятся военные учения «Достойный партнер — 2018» (Noble Partner). Эти маневры являются частью учений европейского командования США в регионе Черного моря, которые проводятся на территории семи стран. В Грузии они проводятся уже в четвертый раз. В прошлом году в учениях принимали участие более 2,8 тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.

В этом году в учениях примут участие военнослужащие из 13 стран, в том числе из Турции и Азербайджана.

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