Понедельник, 30 Июля 2018 года
16:47:26 МСК

Две политические партии Индонезии объединились для президентских выборов

Политика

Партия «Движение за великую Индонезию» и «Демократическая партия Индонезии» согласились объединиться для президентских и вице-президентских выборов 2019 года

Джакарта, 30 июля 2018, 15:31 — REGNUM  Встреча председателя партии «Движение за великую Индонезию» Прабово Субианто с председателем Демократической партии Сусило Бамбанг Юдойоно в понедельник, 30 июля, завершилась, сообщает информагентство Sindonews.

Две политические партии Индонезии согласились объединиться для президентских и вице-президентских выборов 2019 года.

«Мы договорились о политическом сотрудничестве, которое, безусловно, будет реализовано в коалицию. Мы также приглашаем другие стороны присоединиться», — заявил председатель партии «Движение за великую Индонезию» Прабово Субианто.

Коалиционное соглашение не было зафиксировано на бумаге.

В ближайшее время стороны обещают подготовить «видение и миссию» для будущей президентской программы, в том числе выдвинуть пару кандидатов от коалиции в президенты и вице-президенты.

Напомним, что в ходе выборов в Индонезии президент и вице-президент выбираются парой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить