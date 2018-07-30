Две политические партии Индонезии объединились для президентских выборов

Джакарта, , 15:31 — REGNUM Встреча председателя партии «Движение за великую Индонезию» Прабово Субианто с председателем Демократической партии Сусило Бамбанг Юдойоно в понедельник, 30 июля, завершилась, сообщает информагентство Sindonews.

Две политические партии Индонезии согласились объединиться для президентских и вице-президентских выборов 2019 года.

«Мы договорились о политическом сотрудничестве, которое, безусловно, будет реализовано в коалицию. Мы также приглашаем другие стороны присоединиться», — заявил председатель партии «Движение за великую Индонезию» Прабово Субианто.

Коалиционное соглашение не было зафиксировано на бумаге.

В ближайшее время стороны обещают подготовить «видение и миссию» для будущей президентской программы, в том числе выдвинуть пару кандидатов от коалиции в президенты и вице-президенты.

Напомним, что в ходе выборов в Индонезии президент и вице-президент выбираются парой.