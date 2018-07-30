В Иране исключили возможность переговоров с США

Тегеран, , 15:17 — REGNUM Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Баграм Касеми исключил 30 июля любую возможность проведения переговоров между исламской республикой и США, сообщает турецкое агентство Anadolu.

С такие заявлением он выступил на пресс-конференции в Тегеране, подчеркнув, что администрация президента США Дональда Трампа доказала то, что с ней невозможно договариваться.

«С администрацией США, которая проводит враждебную Ирану политику, невозможно проводить переговоры», — отметил он.

«Из-за враждебных мер Вашингтона против Ирана и его попыток оказать экономическое давление на страну и введения санкций не будет возможности для переговоров», — добавил он.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Тегераном.

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