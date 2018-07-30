«66 лет, хватит уже»: сенатор Юрий Неёлов заявил о своей скорой отставке

Салехард, , 15:12 — REGNUM Представитель Ямала в Совете Федерации Юрий Неёлов планирует покинуть пост сразу же после выборов губернатора ЯНАО, намеченных на 9 сентября 2018 года. Заявление о своей отставке он сделал 30 июля в ходе пресс-конференции в Салехарде, пишет ИА «Север-Пресс».

Юрий Неёлов сообщил ямальским журналистам о планах заняться фондом «Север-наш», который входит в состав Российского географического общества.

«Я с Чилингаровым встречался, тоже интересные есть предложения», — сказал Юрий Неёлов на пресс-конференции.

Кроме того, в его планы входит работа с подрастающим поколением, занятия по истории Ямала, а также развитие спортивного голубеводство.

«66 лет, хватит уже», — цитирует «Север-пресс» Юрия Неёлова.

О программе «Сотрудничество», объединяющей Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО, создателем которой он является, Юрий Неёлов высказался, как об оптимальной.

«Это было единственно правильное решение. Иначе между субъектами была бы драка, и кончилось бы это печально и для округов, и для Тюменской области», — сказал сенатор.

Юрий Неёлов родился 24 июня 1952 года в городе Салехарде. В 1974 году окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «инженер-механик», в 1991 году — Академию госуправления. Трудовой путь начал в 1974 году механиком автоколонны Салехардского авиапредприятия (ЯНАО). С 1994 по 2010 годы — губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа. В Совет Федерации вошёл в 1994 году, будучи главой региона. Является членом Совета директоров ПАО «Газпром».

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